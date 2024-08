Zaś pewne finansowe udogodnienia zapewniane przez ten kraj odnośnie leczenia i naprawy zębów, oczu i uszu mogą stanowić przekonujący „haczyk” dla bardziej przedsiębiorczych osób z Polski zajmujących się zawodowo tymi dziedzinami medycyny.

Wspomniana zachęta to tzw. Treatment Benefit Scheme – program świadczeń leczniczych powiązany z dopłatami do zabiegów i udogodnień w obrębie głowy. Zasiłek na leczenie w Irlandii to program prowadzony przez Departament Ochrony Socjalnej (ang. Department of Social Protection – DSP), zapewniający dodatki finansowe na usługi stomatologiczne, optyczne i słuchowe. Jest on dostępny dla ubezpieczonych pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i emerytów.

W ramach programu raz w roku kalendarzowym pokrywany jest pełny koszt przeglądu uzębienia. Również raz w roku dostępna jest kwota 42 euro na skalowanie i polerowanie lub – jeśli jest to klinicznie konieczne – na leczenie przyzębia. Raz na 2 lata przysługuje prawo do bezpłatnego badania wzroku. Można otrzymać stałą kwotę – zależnie od świadczenia pomiędzy 16 a 84 euro – na parę okularów do czytania i do dali, parę okularów dwuogniskowych lub zmiennoogniskowych albo parę soczewek kontaktowych. Jeśli jest stosowne zalecenie lekarza, raz na dwa lata można otrzymać aż do 1 tys. euro na pokrycie kosztów pary medycznych soczewek kontaktowych, jednak dotyczy to niewielkiej liczby schorzeń oczu uniemożliwiających noszenie okularów. Z kolei osobom potrzebującym aparatu słuchowego pokrywany jest jego koszt do kwoty 1 tys. euro raz na 4 lata, jak również, z taką samą częstotliwością, ewewntualne koszty naprawy, maksymalnie do kwoty 100 euro.

Irlandia chętnie sięga po medyków z Polski

Irlandia chętnie przyjmuje wykwalifikowanych lekarzy i techników usług medycznych z zagranicy, m.in. z Polski. Strona techniczna podjęcia takiej pracy nie jest skomplikowana. Jeśli zostało się oficjalnie uznanym specjalistą w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kwalifikacje powinny zostać automatycznie uznane przez Irlandzką Radę Lekarską (ang. Irish Medical Council), przy czym Rada oczekuje od lekarza utworzenia konta w jej witrynie internetowej w celu wypełnienia formularza wniosku online. Po zatwierdzeniu przez IMC można rozpocząć działalność.