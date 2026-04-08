Wojna cenowa między największymi sieciami handlowymi nadal trwa. Biedronka i Lidl znów oferują mleko oraz masło za symboliczne 0,99 zł. Warunkiem jest zakup większej liczby sztuk i skorzystanie z aplikacji lojalnościowych. Mechanizm promocji w obu przypadkach jest niemal identyczny.

Ile kosztuje produkcja masła?

Jak informuje Portal Spożywczy, wyprodukowanie masła jest znacznie droższe, niż sugerują to ceny promocyjne. Do uzyskania 1 kg masła potrzeba średnio od 20 do 25 litrów mleka, co oznacza, że do wyprodukowania standardowej 200 g kostki potrzeba około 4–4,5 litra. Średnia cena surowego mleka wynosi 1,86 zł za litr, w związku z czym sam koszt surowca dla jednej kostki masła to około 7,44 zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty przetworzenia, transportu i marże.

Biedronka tłumaczy, że tego typu akcje są elementem strategii oferowania klientom możliwie najniższych cen na rynku. Z kolei analityk rynku mleka, z którym rozmawiał Portal Spożywczy, wskazuje że tak niskie ceny są przede wszystkim efektem ostrej rywalizacji handlowej. Promocyjne masło i mleko mają zachęcić klientów do większych zakupów, ale jednocześnie wywierają presję na przetwórców i producentów mleka. Oznacza to, że spektakularne obniżki w sklepach nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów wytworzenia nabiału.

