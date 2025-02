Materiał Partnera: Volkswagen Financial Services

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa często jedną ze składowych wydatków są pojazdy firmowe – w wielu przypadkach wręcz niezbędne do prowadzenia działalności. Oczywiście posiadanie floty samochodowej wiąże się też z wieloma procesami. To m.in. zabezpieczenie finansowania, zabudżetowanie trudnych do przewidzenia kosztów eksploatacji i ubezpieczenia czy wycofanie auta z użytku, kiedy finalizujemy okres wynajmu lub leasingowania.

Efektywne wykorzystanie finansów firmy

Optymalizacja procesów zarządzania flotą – bez względu na jej wielkość – pozwala lepiej kontrolować koszty i efektywniej wykorzystać firmowe finanse. W tym kontekście na rynku coraz częściej poleca się usługę wynajmu długoterminowego. Nie tylko usprawnia ona funkcjonowanie parku samochodów, ale także pozwala zoptymalizować procesy i czas pracy pracowników zajmujących się obsługą floty. Zakup pojazdów w klasycznej formie niesie też ze sobą szereg obowiązków, które spoczywają na barkach przedsiębiorcy. Ten ciężar może zminimalizować wynajem długoterminowy, czyli Full Service Leasing, oferowany przez Volkswagen Financial Services (VW FS).

– W odpowiedniej ofercie wynajmu należy dopasować kilka parametrów. Kluczowy jest okres trwania umowy i przebieg, który deklarują klienci. Do tego dobieramy zakres dodatkowych usług, przede wszystkim serwis mechaniczny, opony, Assistance czy zarządzanie szkodami. Na podstawie rozmów oferta jest szyta na miarę potrzeb danej firmy i parametryzowana tak, aby optymalnie dobrać model samochodu i zakres usługi. Dla nas istotne jest, by rata miesięczna spełniała oczekiwania klienta – mówi Maciej Zwiewka, dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services.

Podstawowym atutem wynajmu długoterminowego jest serwis mechaniczny. Przedsiębiorca zyskuje nie tylko pokrycie kosztów okresowych przeglądów eksploatacyjnych, ale też wymiany części, np. elementów napędu, podwozia, układu hamulcowego czy elektroniki.

Kompleksowa i wygodna obsługa serwisowa

W ofercie VW FS naprawy są wykonywane w ASO z zachowaniem najwyższych standardów i najnowszej technologii Grupy Volkswagen. Samochody mogą być serwisowane w ramach usługi door-to-door, a więc nie trzeba przerywać pracy, by spędzić kilka godzin w serwisie.

Do wyboru są też opcje dodatkowe, np. ubezpieczenie, zakup, przechowywanie i wymiana opon oraz telematyka. Korzyścią jest także usługa zarządzania szkodami, która stanowi outsourcing procesów związanych z likwidacją awarii na spółkę leasingową. Ponadto Assistance w ramach wynajmu długoterminowego zapewnia w razie potrzeby pojazdy zastępcze.

– Korzystając z Full Service Leasing, firma nie potrzebuje jednorazowo dużego budżetu na zakup samochodów do floty. Dlatego spora część klientów flotowych decyduje się na wynajem długoterminowy, który nie angażuje środków firmy w tak dużym zakresie. To ogromna przewaga nad pozostałymi formami finansowania, ponieważ przedsiębiorstwo może bardzo precyzyjnie budżetować koszty generowane przez firmowe floty na wyrównanym poziomie – wyjaśnia Maciej Zwiewka.

Testuj i decyduj

Podczas zarządzania firmą, jak w życiu, zdarzają się różne sytuacje. Czasami auto potrzebne jest jedynie na chwilę, np. gdy zatrudnia się pracownika na okres próbny, albo prowadzi krótkoterminowy projekt. Wsłuchując się w te potrzeby przedsiębiorców, VW FS stworzył ofertę Rent-a-Car. To ukłon w stronę klientów, którzy chcieliby użytkować samochód w wynajmie już od miesiąca. W ramach usługi VW FS zapewnia również auta przedkontraktowe na czas produkcji zamówionych pojazdów. Samochody są wyposażone w telemetrię, więc klient może w oparciu o dane przekonać się, czy dany silnik czy typ napędu jest dla niego odpowiedni.

VW FS proponuje klientom flotowym testy aut elektrycznych na atrakcyjnych warunkach – aby bez zobowiązań mogli przekonać się do elektromobilności i zweryfikować obawy. Ponieważ przejście na elektromobilność, choć z wielu powodów kuszące, może nie być takie proste. Klientom flotowym, którzy się na to zdecydują, VW FS oferuje kompleksowe wsparcie w postaci programu ELECTRIFY. Skupia on w sobie szereg niezbędnych produktów i usług, m.in. konsulting z ekspertami VW FS. Pod uwagę brane są cele związane z obniżeniem emisji CO2, rozwojowe, kosztowe i wizerunkowe. To także dobór samochodów elektrycznych w korzystnym finansowaniu oraz rozwiązania związane z ładowaniem, w tym wielostanowiskowe huby w firmie i wallboxy w domach pracowników. Ponadto m.in. szkolenia z efektywnej jazdy elektrykiem i wsparcie w uzyskaniu dotacji z programu „Mój elektryk”.

Jakie auto do floty?

Wybór odpowiedniego samochodu firmowego jest równie istotny, co sposób jego finansowania. Produkty finansowe od Volkswagen Financial Services dostępne są dla wszystkich marek Grupy Volkswagen – jest więc z czym wybierać. Dziś przyjrzymy się marce Škoda. W styczniu br. zajęła drugie miejsce w Polsce pod względem liczby rejestracji (4067), a jej najpopularniejszy model – Octavia – znalazł się na trzecim miejscu w kraju.

Dzięki ponadczasowej stylistyce, nowoczesnym technologiom i systemom bezpieczeństwa Octavia to doskonały wybór zarówno na długie trasy, jak i do jazdy po mieście. Warto rozważyć ten model jako solidne rozwiązanie dla floty.

Wynajem długoterminowy to nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale także sposób na zoptymalizowanie kosztów. Dzięki elastycznym ofertom Volkswagen Financial Services przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju biznesu. A jeśli dodatkowo zależy im na nowoczesnych i niezawodnych autach, Škoda Octavia może być idealnym wyborem.

Materiał Partnera: Volkswagen Financial Services