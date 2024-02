Arbuz dla hipopotama, majonez dla niedźwiedzi. Przysmaki w ogrodzie zoologicznym

Małpy z wrocławskiego zoo lubią też przekąski w postaci gotowanych ziemniaków oraz ciastka-kulki, przygotowane przez opiekunów ze specjalnego proszku. Gustują też w gumie z akacji (w naturze gumami i żywicami żywią się naczelne z Ameryki Południowej). Małpy bywają też mięsożerne. Przykładem są szympansy, które oprócz mrówek i termitów jedzą także małe ssaki.

Miód dla niedźwiedzi tylko od święta

Z kolei miodek, który uwielbiał Kubuś Puchatek, nie jest głównym składnikiem diety niedźwiedzi. – Najbardziej urozmaiconą dietę w naszym zoo mają wszystkożerne niedźwiedzie brunatne. To drapieżniki, które jednak żywią się pokarmem roślinnym. W naturze i polują na małe zwierzęta, i pożywiają się owadami. Zgryzają korę z gałęzi, jedzą korzonki, młode pędy i kłącza roślin, a czasami sięgają także po owoce i - jeśli je znajdą – orzechy – tłumaczy Weronika Skupin.

Niedźwiedzice brunatne z wrocławskiego zoo dostają miód tylko od święta. Czasem też orzechy i - jako niewielki dodatek - jogurty naturalne oraz majonez. – Te łakocie pełnią u nas ważną funkcję. Doskonale skłaniają niedźwiedzie do przyjmowania lekarstw. Przykładowo lek Przemisi (chorej na padaczkę) rozpuszcza się w tłuszczu, więc by był lepiej przyswajalny, mieszamy go z jogurtem z dodatkiem majonezu - wyjaśnia Weronika Skupin. – Łyżka majonezu dziennie do jednej porcji jogurtu w zupełności wystarczy – zastrzega.

Ulubionym przysmakiem wszystkich wrocławskich niedźwiedzic są borówki. Hipopotamy, nosorożce, żubry, słonie, żyrafy, czy zebry w sezonie jedzą głównie zielonkę, siano i granulaty. Smakołyki są jednak mile widziane.

Słoń i hipopotam potrafią wsadzić sobie do paszczy dużego arbuza i zjeść go ze smakiem. Żubry wprost uwielbiają słodkie buraczki, które choć stanowią niewielką część ich diety w porównaniu z wielkimi belami siana ładowanego na ich paśnik, to znikają z koryta zawsze jako pierwsze.