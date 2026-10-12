Jak opisuje Gazeta.pl, część rodziców pierwszoklasistów dopiero poznaje zasady organizacji Dnia Edukacji Narodowej i szkolnego kalendarza, stąd zdziwienie, że 14 października jest dniem wolnym.

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Świetlica jest dostępna, ale dzieci nie chcą przychodzić

W niektórych szkołach będą odbywać się dyżury w świetlicach, jednak nie wszystkie dzieci chcą z nich korzystać. Rodzice szukają więc pomocy bliskich lub biorą urlopy. Jedna z matek w rozmowie z Gazeta.pl stwierdziła, że dni wolne w szkole są w pewnym stopniu „robieniem rodzicom pod górkę”, choć nie obwinia o to nauczycieli. Finalnie nie zamierza posłać córki na zajęcia w świetlicy, bo z całej klasy mają pojawić się tylko trzy osoby.

Pani Aneta z Warszawy bierze z kolei urlop i spędza 14 października z synem oraz córką, która tego dnia nie idzie do przedszkola. Traktuje to jako okazję do wspólnego odpoczynku.

Nawet pięć dni przerwy od zajęć

Zorganizowanie opieki dla dziecka na jeden dzień nie jest jeszcze tak trudne, jednak w niektórych szkołach wolne zaplanowano również na czwartek i piątek. To tzw. dni dyrektorskie. Wówczas przerwa od lekcji, razem z weekendem, trwa pięć dni. Osoby, z którymi rozmawiała Gazeta.pl, rozwiązały problem opieki, dzieląc się urlopami. Przyznają jednak, że tak długa przerwa stanowi duże utrudnienie dla pracujących rodziców.