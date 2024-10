Ćwiek-Świdecka: Brak „systemowego szczucia” nie oznacza, że w szkole wszystko już gra

Pieniądze w szkole to nie wszystko

Od nowego rządu oczekiwano zmian w szkole – zarówno całej filozofii edukacji, jak i poszczególnych rozwiązań dotyczących nauczycieli.

Co mamy dziś? Na przykład usunięto ze szkół HiT. Jego miejsce zajmie edukacja obywatelska mająca nauczyć młodych ludzi, że mają wpływ na sytuację w państwie i w swoim najbliższym otoczeniu. Nowością w przypadku podstawy programowej z tego przedmiotu jest to, że znaczny wpływ na treści przekazywane na lekcjach EO będą mieli sami nauczyciele i uczniowie. Na podobnych zasadach ma być skonstruowana podstawa programowa innego nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej.

I to w zasadzie jak dotąd największe unowocześnienie w krytykowanej dotąd „pruskiej szkole”. Co prawda MEN pracuje nad dużą reformą szkolnictwa, która ma wejść w życie w szkołach podstawowych w 2026 r. i średnich w 2027 r., ale znaczna część obecnych uczniów w ogóle się na te zmiany nie załapie.

Co dla nich? Nie wiadomo. Co prawda wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr Tomasz Gajderowicz w podcaście „Szkoła na nowo” mówił, że zostaną opracowane doraźne, tymczasowe rozwiązania unowocześniające obecną podstawę programową, ale jak dotąd nie pojawiły się w tym zakresie żadne konkrety. Słowem – chociaż głosowaliście i oczekiwaliście zmian, to wasze dzieci wcale nie muszą uczyć się zgodnie z aktualną, pedagogiczną wiedzą.

Jasne, zrobienie dobrej reformy edukacji wymaga czasu i zastanowienia się, ale pewne sprawy do rozwiązania są tu i teraz. Nie można udawać, że one nie istnieją. I może należało zacząć zmiany właśnie od tego.