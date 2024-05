Stypendia pomostowe. Wsparcie dla zdolnych studentów

Startuje egzamin ósmoklasisty. Nie można go nie zdać

Pisemnym sprawdzianem z języka polskiego rozpocznie się we wtorek o godzinie 9. trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół.