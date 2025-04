Izraelska 36. Dywizja wchodzi do południowej części Strefy Gazy

Izrael Kac poinformował, że po nocnych atakach powietrznych na południową część enklawy izraelska armia skierowała tam kolejną dywizję, co stanowi element rozszerzenia ofensywy wojskowej przeciwko Hamasowi. Do południowej części Strefy Gazy weszli żołnierze 36. Dywizji, którzy w marcu zaczęli się przygotowywać do działań w Gazie.

Już w poniedziałek Izraelskie Siły Obronne zaapelowały o ewakuację cywilów z regionu Rafah i z terenów pomiędzy Rafah a Chan Junus, gdzie wcześniej izraelska armia nie prowadziła ofensywy lądowej.

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy w charakterze zakładników. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 50 tys. osób, w tym ok. 1 000 od momentu wznowienia ofensywy 18 marca.