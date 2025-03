Andrzej Duda przybył do węgierskiego Kaposváru w związku z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej. Obchody były okazją do spotkania polskiego prezydenta z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest obchodzony od 2007 r., by upamiętniać historyczne więzi między narodami Polski i Węgier.



Andrzej Duda na Węgrzech. Przypomina o świętej Kindze i klasztorze klarysek w Starym Sączu