Wołodymyr Zełenski: Myślę, że strona amerykańska uszanowała nasze ustalenia

Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy porozmawiali z prezydentem Trumpem i dowiedzieli się szczegółowo, co Rosjanie zaoferowali Amerykanom lub co Amerykanie zaoferowali Rosjanom - powiedział dziennikarzom przebywający w Finladnii prezydent Wołodymyr Zełenski.