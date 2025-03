Stany Zjednoczone są największym dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy

Donald Trump twierdzi, że USA udzieliły Ukrainie od początku wojny pomocy o wartości 350 mld dolarów, podczas gdy zdaniem Wołodymyra Zełenskiego rzeczywista wartość amerykańskiej pomocy to 1/3 tej kwoty. Stany Zjednoczone są największym dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy – od wybuchu wojny do stycznia 2025 roku wartość pomocy wojskowej przekazanej przez USA Ukrainie wyniosła ok. 66 mld dolarów. Unia Europejska i poszczególne jej kraje przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości ok. 50,7 mld dolarów. USA dostarczają Ukrainie m.in. amunicję artyleryjską i amunicję do zestawów przeciwlotniczych niezbędne do utrzymywania linii frontu i obronę Ukrainy przed atakami z powietrza. Ponadto USA przekazują Ukrainie informacje wywiadowcze, w tym dane z rozpoznania satelitarnego, wykorzystywane do planowania obrony i przewidywania ruchów Rosjan.



Dwa dni po ostrej wymianie zdań z Trumpem w Białym Domu Wołodymyr Zełenski, po spotkaniu z przywódcami europejskich państw w Londynie zapewnił, że Ukraina jest wdzięczna za pomoc USA i zadeklarował gotowość do dalszych rozmów z Amerykanami. Podkreślił jednocześnie, że realny pokój wymaga solidnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.