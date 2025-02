W środę Trump we wpisie w serwisie Truth Social nazwał prezydenta Ukrainy „dyktatorem bez wyborów” i „odnoszącym umiarkowane sukcesy komikiem”. Wcześniej sugerował, że Zełenski cieszy się poparciem 4 proc. Ukraińców (żadne znane badania tego nie potwierdzają, rzeczywisty poziom zaufania do prezydenta Ukrainy wśród Ukraińców to ok. 50 proc.) i ujawnił, że to on zaproponował, by ostateczne porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą zostało zawarte dopiero po przeprowadzeniu wyborów nad Dnieprem. W odpowiedzi Zełenski stwierdził, że Trump żyje w „przestrzeni dezinformacji”.



Surowce warte 500 mld dolarów rekompensatą dla USA za pomoc wojskową dla Ukrainy?

Waszyngton domaga się, aby Kijów przekazał mu prawa do surowców wartych ok. 500 mld dolarów, co miałoby być rekompensatą za pomoc udzieloną Ukrainie przez USA po wybuchu wojny, którą Trump szacuje na ok. 350 mld dolarów.

Pierwotna umowa ws. surowców, którą USA przedstawiły Ukrainie, zdaniem Zełenskiego była „zbyt bardzo skoncentrowana na interesach USA” i „brakowało w niej gwarancji bezpieczeństwa” dla Kijowa.



Tak wyglądała sytuacja na froncie 19 lutego Foto: PAP

Źródło Reutera twierdzi jednak, że Ukraina chce dojść w tej sprawie do porozumienia z administracją Donalda Trumpa. Jednak – jak twierdzi kolejny informator agencji – propozycja musi być mniej „drapieżna” niż pierwotny projekt umowy przedstawiony Ukraińcom.



Trump zarzuca Zełenskiemu, że ten nie dotrzymał zawartego z USA porozumienia ws. umowy surowcowej. - Mieliśmy umowę dotyczącą metali ziem rzadkich i innych surowców, ale złamali tę umowę - stwierdził prezydent USA.