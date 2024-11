G20: szczyt rozpadu świata

Nie udało się też wprowadzić znaczących zapisów odnośnie do powstrzymania ocieplenia klimatu, choć Brazylia zasadniczo ograniczając wycinkę Puszczy Amazońskiej i tu mocno się zaangażowała. Jedyne, co pozostało z ambicji Luli, to pomysł walki w skali świata z głodem. W czasie pierwszych dwóch kadencji obecnego prezydenta (2003–2010) liczba niedojadających Brazylijczyków spadła o 80 proc.

Donald Trump szykuje wojnę handlową

W Rio de Janeiro w ten poniedziałek zjawili się niemal wszyscy, którzy liczą się w międzynarodowej polityce, w tym Joe Biden, Xi Jinping, Narendra Modi, Olaf Scholz i Emmanuel Macron.

Jednak w kuluarach można było usłyszeć, że to może okazać się ostatnie takiego doroczne spotkanie przywódców 20 największych gospodarek globu. 20 stycznia władzę obejmie Trump, który jest zdecydowanym przeciwnikiem współpracy międzynarodowej. Dotyczy to klimatu: prezydent elekt jest zdecydowany ponownie wyprowadzić Stany Zjednoczone z umowy paryskiej, która tego dotyczy. Ale nie może też być mowy o współpracy handlowej. Przeciwnie, Trump zapowiada wprowadzenie powszechnych podatków importowych, co najpewniej sprowokuje partnerów gospodarczych Stanów do odpowiedzi. Nie może też być mowy o wspólnej architekturze bezpieczeństwa, skoro nawet nie jest pewne, czy Ameryka utrzyma gwarancje bezpieczeństwa dla NATO-wskich sojuszników z Europy.

Xi otworzył w czwartek megaport zbudowany przez Chińczyków w Peru

Pierwszego kontaktu z nowym układem Brazylia doświadczyła zresztą już kilka miesięcy temu, gdy Elon Musk nie chciał spełnić warunków działania w kraju jego platformy internetowej X. Przez kilka tygodnia była ona blokowana przez brazylijskie władze. Dziś Musk jest najbliższym sojusznikiem Trumpa – stąd wybuch emocji żony brazylijskiego przywódcy.