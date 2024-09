Międzynarodowy spór o wojnę na Ukrainie. ONZ nie przyniesie pokoju

– A Rosja odzywa się z boku i mówi, że popiera te propozycje Brazylii i Chin. No i po co ten teatr? – mówił o nim Zełenski. Kijów uważa, że Chiny nie mogą być uznawane za państwo neutralne, bowiem wspierają Rosję. Podejrzewa też, że plan był uzgodniony z Kremlem. A nie był uzgodniony z Ukrainą.

Próba utworzenia „masy krytycznej”

Jednak występując w Nowym Jorku, prezydent Brazylii Lula da Silva zachwalał ten dokument. Jego doradcy starają się teraz zebrać kilkudziesięciu przedstawicieli Globalnego Południa na spotkaniu w ONZ, by przekonać ich do niego. Wśród zaproszonych są podobno RPA oraz czołowe państwa muzułmańskie: Arabia Saudyjska i Indonezja. Ale do tej pory nikt z dyplomatów nie był w stanie powiedzieć, kto przyjdzie na spotkanie ani nawet na jakim szczeblu będzie ono się odbywało: przywódców państw, szefów dyplomacji czy może niższym.

Brazylia publicznie wypowiada się o tym planie, Chiny pozostają w cieniu, by nie antagonizować członków ONZ

– Celem (spotkania) jest stworzenie masy krytycznej (państw, które chcą zakończenia wojny – red.) – powiedział agencji Reutera jeden z brazylijskich przedstawicieli.

Brazylia publicznie wypowiada się o tym planie, Chiny pozostają w cieniu, by nie antagonizować członków ONZ, z których wielu odnosi się do Pekinu z dystansem. Ale mimo tych zabiegów do tej „masy krytycznej” na pewno nie dołączą Indie, mocarstwo, którego głos bardzo się liczy na Globalnym Południu, a którego rywalem są Chiny.

– My nie mamy (własnego) planu pokojowego. To swego rodzaju zwiad, to co robimy – mówił indyjski minister spraw zagranicznych Subrahmanyam Jaishankar. Wyjaśnił, że utrzymuje kontakty z obu stronami wojny, szukając sposobu jej zakończenia i dokładnie informując je, o czym rozmawiał z drugą.