Dotychczas USA zgadzały się na użycie amerykańskiej broni jedynie na terytorium Ukrainy, a wiosną tego roku Stany Zjednoczone rozszerzyły prawo Ukraińców do korzystania z broni dostarczonej przez USA pozwalając na ataki na przygraniczne tereny w Rosji, z których Rosjanie przeprowadzają ataki na terytorium Ukrainy (miało to związek z rosyjską ofensywą w obwodzie charkowskim).



Ukraińcy mogą używać amerykańskiej broni do atakowania celów w Rosji, ale tylko przy granicy

Jak mówiła w czwartek zastępczyni rzecznika Pentagonu oznacza to, że Ukraińcy mogą używać amerykańskiej broni m.in. do ataków na cele w obwodzie kurskim, przy granicy z Ukrainą, ponieważ Rosjanie ostrzeliwali z terytorium tego obwodu ukraiński obwód sumski. Niedawno Ukraina ujawniła, że użyła wyrzutni rakiet HIMARS do zniszczenia jednego z mostów na rzece Sejm w rosyjskim obwodzie.



Ukraińcy nadal jednak nie mogą używać broni z USA do atakowania celów w głębi Rosji. Oznacza to m.in. że nie mogą użyć pocisków precyzyjnych ATACMS do atakowania celów na zapleczu frontu w obwodzie kurskim – np. lotnisk czy węzłów kolejowych w głębi tego obwodu.



Rosyjski dyplomata: USA przygotowują grunt pod zniesienie wszystkich ograniczeń w kwestii użycia amerykańskiej broni przez Ukrainę

Antonow, cytowany przez RIA, spodziewa się jednak, że wkrótce ograniczenia te zostaną zniesione. - Obecna administracja (USA) zachowuje się jak osoba, która wyciąga jedną rękę, a w drugiej, za plecami, trzyma sztylet – powiedział Antonow.