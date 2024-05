Rosja ma coraz dziwniejszych sojuszników. Teraz jest bliska uznania reżimu talibów w Afganistanie

W Moskwie usprawiedliwiają się, że tylko idą śladem państw Azji Środkowej. W regionie jednak najbliższy Moskwie Tadżykistan wrogo odnosi się do talibów, choć pozostali intensywnie z nimi handlują.

Czego chce Afganistan od Rosji

Dla wszystkich Afganistan ma znaczenie jako kraj tranzytowy. W tym państwie znajdują się też liczne, nieeksploatowane złoża minerałów, z których najważniejszy jest lit i miedź. – Ze względu na bardziej niż wątpliwą ochronę zagranicznych inwestycji oraz brak infrastruktury ich eksploatacja jest bardzo trudna, zarówno przez Rosję, jak i Chiny czy Zachód – mówi jeden z rosyjskich ekspertów gospodarczych.

Z drugiej strony Kabul chciałby od Rosji znacznego zwiększenia dotychczasowych dostaw zbóż (jak najtańszych) i ropy naftowej. W tym ostatnim przypadku nie przeszkadzają zachodnie sankcje, których talibowie nie będą przestrzegać – sami objęci podobnymi. Ale też niewiele w tym zmieni ich ewentualne uznanie przez Kreml. Eksperci sądzą natomiast, że Rosja nie będzie jednak sprzedawała im broni. Sama nie ma jej w nadmiarze z powodu wojny, a Afganistan jej nie potrzebuje, mając zdobyczną, najnowszą broń amerykańską.

– Myślę, że z rosyjskiej listy Taliban zostanie wykreślony. (…) Nie będzie już takich komicznych sytuacji, gdy rosyjski minister spraw zagranicznych spotyka się z przedstawicielami organizacji uznawanej za terrorystyczną, a wszystkie media muszą – zgodnie z prawem – dodawać taką informację do swoich relacji z tych spotkań – mówi rosyjski ekspert ds. bezpieczeństwa Rustam Burnaszew.

Ewentualne usunięcie z listy będzie miało znaczenie czysto polityczne. – Im gorsze stosunki z Zachodem, tym lepsze z talibami – mówi jeden z Rosjan. Choć stąd do ich uznania jeszcze daleka droga. USA już jednak zareagowały negatywnie. – Jeśli Rosja zrobi to (wykreśli z listy terrorystów), to uważamy, że będzie to bardzo zły sygnał dla innych – powiedział przedstawiciel Pentagonu John Kirby.