Strzelanina w sali koncertowej na przedmieściach Moskwy. Radosław Sikorski zabrał głos

Według wstępnych, oficjalnych danych, przekazanych przez Dowództwo Operacyjne FSB, w ataku, do którego doszło przed koncertem grupy „Piknik” w Crocus City Hall, zginęło co najmniej 40 osób a kolejnych 100 odniosło obrażenia.

W budynku, w którym doszło do ataku, wybuchł pożar, częściowo zawalił się dach. Strażacy nie mogą opanować ognia, choć próbują go gasić nawet z helikopterów.



Nie wiadomo, jaki jest los napastników — nie ma też oficjalnych informacji co do ich liczby i motywów. Na dostępnych w mediach społecznościowych nagraniach widać co najmniej cztery zamaskowane osoby, choć niektóre doniesienia mówią o pięciu. Nieoficjalnie dobrze poinformowane kanały na Telegramie twierdziły, że napastnicy zdołali uciec i są poszukiwani. W Moskwie odwołano zaplanowane na weekend wydarzenia masowe. Środki bezpieczeństwa zaostrzono na moskiewskich lotniskach i w metrze.



Moskwa. Atak w Crocus City Hall. Radosław Sikorski o potępieniu terroryzmu

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało to wydarzenie „krwawym atakiem terrorystycznym”.