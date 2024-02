Biały Dom zapowiedział, że w piątek USA ogłoszą duży pakiet sankcji wobec Rosji w związku ze śmiercią opozycjonisty.



W wywiadzie udzielonym we wtorek Fox News Trump mówił, że Nawalny był „bardzo odważny” dobrowolnie wracając do Rosji w 2021 roku z Niemiec, gdzie dochodził do zdrowia po próbie otrucia go w Rosji.



Jednocześnie Trump stwierdził, że Nawalny zrobiłby lepiej nie wracając do Rosji ponieważ „ludzie sądzili, że to (śmierć Nawalnego) może się zdarzyć i to się zdarzyło”.



Joe Biden zapewnia, że USA są godnym zaufania sojusznikiem

Biden umieścił też we wtorek w serwisie X nagranie, w którym zapewnił, że Amerykanie są „narodem, na którym można polegać i który przeciwstawia się Putinowi”. Wezwał jednocześnie do przyjęcia przez Kongres ustawy, która udostępni administracji USA dodatkowe 60 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy.



Słowa Bidena o tym, że USA są sojusznikiem godnym zaufania to reakcja na wypowiedź Donalda Trumpa, który na wiecu w Karolinie Południowej mówił wprost, iż jako prezydent USA nie broniłby kraju NATO, który nie wydaje odpowiednio wiele na obronność, a nawet zachęcałby Rosję, by robiła z takim krajem „co chce”.