"Foreign Policy": Polska chce szybkiego zaproszenia Ukrainy do NATO. Niemcy i USA - nie

Jednym z najbardziej gorących zwolenników przyjęcia Ukrainy do NATO — jak pisze „Foreign Policy” - jest były sekretarz generalny Sojuszu i były premier Danii, Anders Fogh Rasmussen.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Rosjanie prowadzą obecnie ofensywę na Ukrainie Na Ukrainie trwa spodziewana rosyjska ofensywa zimowo-wiosenna, której celem jest dotarcie do administracyjnych granic obwodów donieckiego i ługańskiego - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Co jest groźniejsze dla Zachodu: Ukraina zaproszona do NATO czy czekająca na zaproszenie?

- Często słyszę, że nie możemy zaprosić Ukrainy do NATO, dopóki trwa wojna. Sądzę, że jest to ekstremalnie groźny argument, ponieważ - de facto — daje Putinowi prawo weta w sprawie członkostwa w NATO i zachęca go do prowadzenia bezterminowych działań zbrojnych przeciw Ukrainie — mówi Rasmussen.



Z kolei ambasador Estonii w USA, Kristjan Prikk zwraca uwagę, że zwlekanie z zaproszeniem Ukrainy do NATO jest kosztowne dla Sojuszu, ponieważ zmusza go do długotrwałego dostarczania uzbrojenia walczącej z Rosją Ukrainie. Zwolennicy szybkiego zaproszenia Ukrainy do NATO uważają, że byłby to krok, który powstrzymałby Putina przed dalszą agresją, ponieważ prezydent Rosji musiałby liczyć się z wojną z Zachodem.



Z drugiej jednak strony włączenie Ukrainy do NATO w sytuacji, w której część jej terytorium okupuje Rosja, mogłoby doprowadzić do uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego co oznaczałoby wciągnięcie NATO w wojnę z Rosją, a w perspektywie być może konflikt z użyciem broni atomowej.