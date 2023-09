Rzecznik Kremla był też pytany czy Moskwa nie jest zaniepokojona słowami Morawieckiemu, który tłumaczył, iż Polska nie dostarcza już broni Ukrainie, ponieważ obecnie sama się zbroi i modernizuje swoje uzbrojenie.



- Jeśli chodzi o zbrojenia Polski, rzeczywiście, sąsiedztwo z Polską nie jest bardzo komfortowe dla naszych białoruskich towarzyszy. Kraj (Polska - red.) jest dość agresywny, nie powstrzymuje się od działalności wywrotowej, ingerencji w sprawy wewnętrzne. Ale w tym przypadku zarówno nasi białoruscy przyjaciele i sojusznicy, oraz my jesteśmy w pogotowiu w związku z zagrożeniami, które mogą nadejść ze strony Polski – odpowiedział.

15 września, po zniesieniu przez Brukselę UE embarga na wwóz zboża z Ukrainy do pięciu państw UE graniczących z Ukrainą, Polska wprowadziła jednostronne embargo, co doprowadziło do kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich.

20 września ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, został w trybie pilnym wezwany do MSZ. Strona polska przekazała mu "zdecydowany protest" wobec słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.