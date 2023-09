Kim Dzong Un pojedzie do Władimira Putina? Ma z nim rozmawiać o dostawach broni

"New York Times", powołując się na swoje źródła twierdzi, że Kim prawdopodobnie uda się do Rosji pociągiem pancernym.



Biały Dom informował wcześniej, że dysponuje nowymi informacjami na temat negocjacji między Koreą Północną a Rosją w sprawie dostaw broni do Rosji.



Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby twierdził, że rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, w czasie lipcowej wizyty w Korei Północnej, starał się "przekonać Pjongjang do sprzedaży amunicji artyleryjskiej" Rosji.



Od tego czasu Putin i Kim mieli wymienić listy "zobowiązując się do intensyfikacji współpracy dwustronnej" - stwierdził Kirby, który "wezwał Koreę Północną do wstrzymania negocjacji ws. dostaw uzbrojenia z Rosją" i "zastosować się do publicznych zobowiązań, które poczynił Pjongjang, by nie sprzedawać broni Rosji".



W przeszłości Pjongjang i Moskwa zaprzeczały, jakoby Korea Północna dostarczała Rosji broń

Kirby ostrzegł, że w przypadku dostarczenia przez Koreę Północną uzbrojenia Rosji, USA podejmą działania, w tym mogą nałożyć na Pjongjang kolejne sankcje.