Libia zawiesza szefową MSZ po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Izraela

Komunikat Izraela o spotkaniu, w którym ministrowie omówili możliwą współpracę, wywołał protesty w Libii.

Libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że Mangoush odmówiła spotkania z przedstawicielami Izraela, a to, co się wydarzyło, było "nieprzygotowanym, przypadkowym spotkaniem podczas spotkania we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych".

Przekazano, że interakcja nie obejmowała "żadnych dyskusji, porozumień ani konsultacji" i dodano, że ministerstwo "ponawia swoje całkowite i absolutne odrzucenie normalizacji" z Izraelem.

Od 2020 roku Izrael dążył do normalizacji stosunków ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Marokiem i Sudanem poprzez tak zwane "porozumienia Abrahamowe", w których pośredniczyły Stany Zjednoczone.

- Rozmawiałem z minister spraw zagranicznych o wielkim potencjale dla obu krajów wynikającym z ich wzajemnych stosunków - powiedział Cohen.