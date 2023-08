Lukaszuk wysłał też petycję bezpośrednio do papieża, a kopię do nuncjusza papieskiego w Kanadzie Luigiego Bonazziego. Do petycji dołączył też swój list, w którym Kanadyjczyk informuje, że "według raportu Departamentu Stanu USA z 2008 r., Radio Maryja jest jednym z najbardziej rażących antysemickich mediów w Europie".

MSZ poleca konsulowi sporządzenie noty o działalności Lukaszuka

Lukaszuk powiedział, że przez lata dementował pogłoski, że polski resort spraw zagranicznych zabiegał o informacje na jego temat.



- Właściwie nigdy tak naprawdę nie zwracałem na to uwagi, ponieważ wydawało mi się to zbyt daleko idące - mówił polityk. Dopóki nie otrzymał zaszyfrowanej korespondencji z 13 marca 2022 r., 14 czerwca 2022 i kwietnia tego roku między oddziałem Polskiego Departamentu Spraw Zagranicznych, którego zadaniem jest współpraca ze społecznościami polskiej diaspory, a konsulem generalnym kraju w Vancouver Andrzejem Mańkowskim.

„Uprzejmie proszę o przygotowanie i przekazanie właściwym kanałem obszernej noty do departamentu dotyczącej działań społeczno-politycznych Pana Tomasza Łukaszuka oraz ich ewentualnego wpływu i znaczenia dla polskiej społeczność w Albercie” - brzmi polecenie zawarte tej korespondencji.

Takie polecenia Mańkowski miał otrzymać trzykrotnie. Wszystkie zignorował. Został zdymisjonowany.



Postępowanie konsula było przedmiotem debaty Komisji Łączności z Polakami za Granicą, która zebrała się 28 lipca , jak pisze portal NaTemat,pl, aby wskazać następczynię Mańkowskiego.