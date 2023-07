Saakaszwili jest truty? Oburzenie Gruzji wywołał szef lekarzy przy premierze Mateuszu Morawieckim. Dlaczego?

Na nagraniu opublikowanym przez gruzińską służbę więziennictwa wszystkie twarze są wypikselowane. Ale, jak potwierdziły nam dwa źródła, lekarzem z próbką w bucie jest dr Zaczyński.

Z dyrektorem ZPHM nie udało nam się porozmawiać. Ma się wypowiedzieć publicznie w piątek, usłyszeliśmy w jego sekretariacie.

Od innego polskiego źródła usłyszeliśmy, jak Artur Zaczyński tłumaczył incydent. Najpierw polscy lekarze pobrali próbkę krwi. Potem Gruzini zaproponowali, że przyślą swoich lekarzy, którzy pobraliby próbki wspólnie z polskimi. Szef polskiego Zespołu nie chciał, by pierwsza próbka przepadła. I żeby o niej nie zapomnieć, schował ją do buta. Nie miał kieszeni, był w kitlu.

Pobrane potem wspólnie przez medyków polskich i gruzińskich próbki odesłano do kilku laboratoriów za granicą, usłyszeliśmy od naszego źródła.

Czy decydując się na schowanie próbki, dyrektor ZPHM miał podejrzenia co do procedury wysyłki do laboratoriów? To jedno z pytań, które się narzuca.