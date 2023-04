Japonia pisze o koreańskiej okupacji wysp Dokdo. Korea Płd. protestuje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej wezwało zastępcę ambasadora Japonii w Seulu, Naokiego Kumagai, by przekazać mu formalny protest w tej sprawie.



Wyspy Dokdo, zamieszkiwane przez ok. 30 osób, zajmują powierzchnię niespełna 19 hektarów. Do XX wieku wyspy kontrolowała Korea, ale 22 lutego 1905 r. Japonia zaanektowała archipelag, uznając go za ziemie niczyje. Po II wojnie światowej USA wyłączyły jednak wyspy spod japońskiej administracji.