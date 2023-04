Macron z wizytą w Chinach. Xi zachęca Francję do "przeciwstawienia się" USA

Obaj przywódcy odwiedzili w piątek południowe Chiny, gdzie Macron miał wypić chińską herbatę z Xi w dawnej rezydencji jego ojca w mieście Guangzhou.

Takie wypady Xi z odwiedzającymi go przywódcami są rzadkością. Dyplomaci mówią, że podkreśla to znaczenie, jakie Pekin przywiązuje do relacji z kluczowym członkiem UE, ponieważ szuka wsparcia przeciwko temu, co Xi nazwał "wszechogarniającym powstrzymywaniem, okrążaniem i tłumieniem" przez USA.

Czytaj więcej Dyplomacja Xi po rozmowie z Macronem wzywa Rosję i Ukrainę do rozmów pokojowych Prezydent Francji, Emmanuel Macron, wezwał prezydenta Chin, Xi Jinpinga, by ten pomógł "przywołać Rosję do rozsądku" i zakończyć wojnę na Ukrainie. Xi Jinping stwierdził, że ma nadzieję, iż "tak szybko, jak to możliwe", Rosja i Ukraina rozpoczną rozmowy pokojowe.

- Wszystkie chińskie ofensywy polityki zagranicznej mają w tle relacje USA-Chiny (...), więc współpraca z jakimkolwiek krajem, zwłaszcza średnim lub wielkimi mocarstwami, jak Francja, jest czymś, co będą próbowali zrobić, aby przeciwdziałać USA - ocenia Zhao Suisheng, profesor studiów chińskich i polityki zagranicznej na Uniwersytecie w Denver.

Noah Barkin, analityk z Rhodium Group, powiedział, że głównym celem Chin jest uniemożliwienie Europie ściślejszego zbliżenia się do Stanów Zjednoczonych.