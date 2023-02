O sprawie jako pierwszy poinformował "Washington Post".

- Chcemy przekazać tak wiele informacji, jak możemy, krajom na całym świecie, które również mogą stać się celem takich operacji - powiedział przedstawiciel administracji USA wyjaśniając dlaczego doszło do spotkania Sherman z dyplomatami.



Jednocześnie w Pekinie ambasada USA zgromadziła zagranicznych dyplomatów w poniedziałek i wtorek, by przekazać im ustalenia USA dotyczące balonu.

Balon, który - zdaniem strony chińskiej był obiektem cywilnym, a zdaniem USA - balonem szpiegowskim - został w sobotę zestrzelony przez amerykańską armię u wybrzeży Karoliny Południowej. Decyzję o jego zestrzeleniu podjął prezydent Joe Biden. Pekin potępił zachowanie Waszyngtonu. Wcześniej przez tydzień balon znajdował się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej.



Pojawienie się chińskiego balonu nad USA doprowadziło do kryzysu w relacjach USA z Chinami. Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, odwołał zaplanowaną wcześniej podróż do Pekinu. Blinken miał przybyć do stolicy Chin w niedzielę.

Departament Stanu miał wysłać placówkom dyplomatycznym USA na całym świecie informację o incydencie z balonem, którą amerykańscy dyplomaci mają przekazywać sojusznikom i partnerom.



Informacje przekazywane przez USA mają przekonać partnerów USA, że balon, który pojawił się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, nie był balonem meteorologicznym lecz bezzałogowym statkiem powietrznym zdolnym do zbierania informacji wywiadowczych.



Zdaniem Waszyngtonu balon należał do chińskiej armii.



Dyplomatom w czasie spotkania w ambasadzie USA w Pekinie przekazano, że panele słoneczne umieszczone na balonie wskazywały, że potrzebował on więcej mocy niż zwykły balon i że trasy jego lotu nie determinował wiatr.



"Washington Post" pisze, że strona amerykańska szacuje, iż od 2018 roku odbyły się "dziesiątki" chińskich misji z użyciem balonów szpiegowskich.