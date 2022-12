Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 292 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

Konferencja odbyła się po spotkaniu prezydentów, do którego doszło w Berlinie w ramach wizyty polskiego prezydenta w Niemczech.



- Bardzo dziękuje za zaproszenie do Berlina prezydentowi Steinmeierowi i możliwość odbycia tego dzisiejszego spotkania, które przypada na czas bardzo trudny w europejskiej i światowej polityce i to był dzisiaj główny temat naszych rozmów. Chcę podziękować za to, że te rozmowy odbywały się w bardzo dobrej, przyjacielskiej, bardzo dobrosąsiedzkiej atmosferze - podkreślił polski prezydent.

- Niemcy były, Niemcy są wielkim mocarstwem europejskim i są także wielkim sąsiadem Polski, z którym Polska jest związana najsilniejszymi nićmi wynikającymi nie tylko ze wspólnej granicy, ale też z powiązań gospodarczych, wspólnych interesów i wspólnej historii, czasem trudnej, ale na przestrzeni ostatnich 30 lat na pewno dobrej historii - dodał Duda.

Prezydent złożył następnie podziękowanie za decyzję władz Niemiec o wysłaniu baterii zestawów Patriot do Polski, które "będą chronić polskiego nieba" i "wzmacniać ochronę obszaru Polski, także jako części terytorium NATO"



- Polacy przyjęli to jako ważny gest, zwłaszcza po tym, co stało się przy naszej wschodniej granicy, gdzie doszło do wypadku, spadła rakieta, zginęło dwóch polskich obywateli - podkreślił Duda nawiązując do tragedii, do której doszło przed kilkoma tygodniami w Przewodowie.

Trzeba wspierać Ukrainę ze wszystkich sił, trzeba wspierać Ukrainę militarnie Andrzej Duda, prezydent Polski

- Odbieramy ten gest w Polsce jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i bardzo ważny gest sąsiedzki w relacjach między polskim, a niemieckim narodem - dodał polski prezydent.

Duda mówił następnie, że obaj prezydenci rozmawiali też o sprawie Ukrainy.



- Mamy tutaj wspólne zdanie: trzeba wspierać Ukrainę ze wszystkich sił, trzeba wspierać Ukrainę militarnie. My sami wysłaliśmy ogromne wsparcie militarne Ukrainie, szacujemy ją na 2 mld dolarów, to ogromna dla nas kwota - podkreślił prezydent.



- Mamy też między sobą tematy trudne, ale i o tematach trudnych jesteśmy gotowi jako prezydenci rozmawiać - zaznaczył Duda. - Także te tematy trudne, które mają często wymiar moralny, tak jak problem odszkodowań dla Polski za zniszczenia II wojny światowej, to są tematy z punktu widzenia Polaków ważne, na te tematy także rozmawiamy. Ja wierzę, że one zostaną w końcu rozwiązane pozytywnie dla Polski, pozytywnie dla Niemiec - dodał.



Prezydent podkreślał, że koszty odbudowy Ukrainy po wojnie powinna finalnie ponieść Rosja. - To Rosja napadła na Ukrainę, to Rosja burzy Ukrainę, to Rosja prowadząc niesprawiedliwą, napastniczą wojnę, powinna ponieść wszystkie koszty odbudowy infrastruktury, to ona ma obowiązek zrealizować tę odbudowę Ukrainy - mówił.



- Winni zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych na Ukrainie muszą zostać ustaleni, a następnie osądzeni i ukarani. To jest także działanie prewencyjne, które ma na przyszłość pokazać innym, potencjalnym napastnikom jakie będą skutki, jeśli dopuszczą się zbrodniczej działalności. To ma ogromne znaczenie dla przyszłego pokoju na świecie - podkreślił w trakcie konferencji polski prezydent.



Duda odpowiedział też na pytanie o słowa prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który mówił, iż prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, należałoby zapewnić jakieś gwarancje bezpieczeństwa, gdyby zdecydował się on na negocjacje ws. pokoju na Ukrainie.



- To co możemy zagwarantować Rosji to to, że nikt nie ma zamiaru Rosji napaść, zabijać zwykłych rosyjskich obywateli. To możemy prezydentowi Putinowi zagwarantować - tego, co on robi swoim sąsiadom, my nie mamy zamiaru tego robić Rosji. I gwarantuję to Rosji - odparł.