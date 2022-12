Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 292 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

W ubiegłym tygodniu doszło do wymiany więźniów między USA a Rosją. Wolność odzyskała amerykańska koszykarka, Brittney Griner, odsiadująca wyrok dziewięciu lat więzienia w Rosji (przy koszykarce w czasie kontroli na lotnisku w Moskwie znaleziono pojemniki z olejkiem haszyszowym, przepisanym jej przez lekarza - co stało się podstawą do oskarżenia jej o przemyt narkotyków). Amerykanie wymienili Griner na Wiktora Buta, znanego rosyjskiego handlarza bronią, który odsiadywał wyrok 25 lat pozbawienia wolności w amerykańskim więzieniu.

Reklama

Elementem tej wymiany miał być też Whelan, ale Rosja miała nie zgodzić się na uwolnienie byłego amerykańskiego marines, mimo że USA oferowały uwolnienie w zamian jeszcze jednego obywatela Rosji, który odsiaduje wyrok w amerykańskim więzieniu (jego personaliów nie podano).

Czytaj więcej Polityka Uwolniony rosyjski handlarz bronią dołączył do ultranacjonalistycznej partii Wiktor But, rosyjski handlarz bronią uwolniony w czwartek po 14 latach pobytu w amerykańskim więzieniu w zamian za gwiazdę amerykańskiej koszykówki Brittney Griner, dołączył do lojalnej wobec Kremla ultranacjonalistycznej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDPR)

Teraz, jak mówił na antenie MSNBC Roger Carstens, odpowiedzialny w administracji Bidena za negocjacje ws. uwalniania zakładników, dojdzie do spotkania przedstawicieli amerykańskiej administracji, którzy omówią kolejne kroki mające doprowadzić do uwolnienia Whelana. Carstens podkreślił, że w działania mające doprowadzić do uwolnienia Amerykanina angażują się osobiście prezydent USA, Joe Biden i sekretarz stanu USA, Antony Blinken.



Reklama

Biden, mówiąc w ubiegły czwartek o wymianie Griner na Buta podkreślił, że "Rosjanie traktują sprawę Whelana inaczej", ale zapewnił, że USA będą nadal "ciężko pracować", by uwolnić byłego żołnierza marines.

Przyjedziemy po ciebie Roger Carstens, odpowiedzialny w administracji Bidena za negocjacje ws. uwalniania zakładników, w rozmowie z Paulem Whelanem

- Wymyślamy różne sposoby, aby to zrobić. Nie zawiedziemy – zapowiedział Carstens w rozmowie z MSNBC.

W rozmowie z CNN Carstens mówił, że administracja może sięgnąć po sankcje wobec osób odpowiedzialnych za więzienie niewinnych obywateli USA. Rozmowy na temat takich sankcji właśnie mają się toczyć.



Negocjator mówił też, że rozmawiał z Whelanem w piątek, dzień po uwolnieniu przez Rosjan Griner i powiedział mu, żeby "zachował wiarę". - Przyjedziemy po ciebie - miał powiedzieć Whelanowi Carstens.