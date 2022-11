Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 258 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Korea Północna oświadczyła, że nie dostarcza i nie zamierza dostarczać broni Rosji.

Niinistö dodał, że "nie ma sygnałów, by ktokolwiek oferował broń atomową Finlandii".



Jednocześnie prezydent Finlandii wskazał, że broń atomowa jest ważną częścią polityki odstraszania NATO. Opisał ją jako środek prewencyjny, a nie broń do wykorzystania.



Pytany o harmonogram wstępowania Finlandii do NATO (zgodę na to muszą wyrazić wszystkie państwa Sojuszu, nie wydały jej jeszcze Turcja i Węgry) Niinistö stwierdził, że sytuacja "wygląda lepiej niż tydzień czy dwa temu". Nie wskazał jednak perspektywy czasowej, w której Finlandia i Szwecja wstąpią do NATO.

Niinistö mówił też, że krytyka Turcji związana ze staraniami Szwecji i Finlandii o członkostwo NATO, ma związek przede wszystkim z działaniami i polityką Finlandii.

Prezydent Finlandii ocenił obecny przebieg walk na Ukrainie. Według niego na razie nie widać perspektywy zakończenia wojny. Jak stwierdził Niinistö żadna z walczących stron nie jest gotowa na kompromis w stosunku do swojego pierwotnego stanowiska dotyczącego warunków, przy spełnieniu których można byłoby mówić o pokoju.

Niinistö podkreślił, że Ukraina ma prawo bronić swojego terytorium i granic, a Rosja nie ma prawa atakować Ukrainy.