"Byłoby właściwe, gdyby organy nadzoru zbadały wypowiedzi Andrzeja Dudy i podjęły odpowiednie kroki, by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej" - napisał Wołodin na swoim kanale w serwisie Telegram.

Prezydent Duda, w rozmowie z "Wprost" stwierdził, że Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec, ale - jak dodał - Rosja dołączyła do wojny po stronie Niemiec i dlatego "reparacji powinniśmy domagać się także od Rosji".



Wołodin stwierdził, że Kodeks karny Federacji Rosyjskiej "przewiduje karę za takie stwierdzenia".

Według przewodniczącego Dumy wypowiedź prezydenta Dudy "rehabilituje faszyzm" i obraża pamięć Rosjan, którzy "oddali życie za wolność i niepodległość Polaków". W rzeczywistości ZSRR, po wojnie, uzależniła Polskę od siebie i narzuciła Polakom komunistyczne władze, a komunistyczne służby bezpieczeństwa zwalczały siły niepodległościowe.



Wołodin napisał też, że "wyzwolenie świata od nazizmu kosztowało życie 27 mln obywateli ZSRR (to nie tylko Rosjanie, ale także przedstawiciele innych narodów - m.in. Ukraińcy i Białorusini - red.).



"Dziś Polska istnieje jako państwo tylko dzięki naszemu państwu" - podsumował Wołodin.