- Zachód nie pozwoli Ukrainie znaleźć dyplomatycznego wyjścia z obecnej sytuacji - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji w rozmowie z redaktor naczelna RT Margaritą Simonian.

- Nie mam wątpliwości, że Ukraińcy nie zostaną dopuszczeni do negocjacji, dopóki Amerykanie nie zdecydują, że "zrobiliśmy wystarczająco dużo bałaganu, zasialiśmy chaos, teraz możemy zostawić ich samych sobie, zobaczymy jak z tego wyjdą" - powiedział Ławrow.

- To, że oni (Ukraina - red.) są dosłownie powstrzymywani od jakichkolwiek konstruktywnych kroków, dosłownie pompowani bronią i zmuszani do coraz bardziej ryzykownego jej używania, to, że są zagraniczni instruktorzy i specjaliści, którzy utrzymują te systemy - HIMARS i inne - to już prawie nie jest tajemnica - dodał..

Ławrow mówił również o sytuacji na rynku energii w Europie. - W interesie Europy raczej nie leży całkowite zerwanie wszelkich więzi z Rosją i przejście na skroplony gaz ziemny, który USA próbują im " wetknąć" - stwierdził.