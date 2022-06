Zełenski: Rosja obserwuje rozległy obszar od Warszawy do Sofii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w środę Unię Europejską, by pozwoliła jego krajowi rozpocząć drogę do członkostwa we wspólnoście, ostrzegając, że ambicje terytorialne Rosji rozciągają się od Warszawy do Sofii.