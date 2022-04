- Przewaga rosyjska jest zdecydowana, natomiast przewaga pod względem morale, chęci walki jest po stronie Ukraińców. Wojna obronna zawsze inaczej się toczy, niż wojna napastnicza - zauważył Kumoch.

- Pod względem liczby czołgów jest oczywistym, że Rosja ma przewagę. Nie wiemy w jaki sposób tę przewagę będzie chciała wykorzystać. Na razie zaczęli klasycznie - od masowego ostrzału pozycji ukraińskich - mówił o przebiegu walk w Donbasie prezydencki minister.

Rosja politycznie przegrywa, a militarnie nie osiąga zakładanych celów Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej

A czy bitwa o Donbas rozstrzygnie wojnę na Ukrainie, a może będzie to ostatnia tak duża bitwa tej wojny?

- Tak optymistyczny bym nie był. Jestem głęboko przekonany, że Rosja tę bitwę i tę agresywną wojnę przegra, ale jestem też przekonany, że w swoim szaleństwie Władimir Putin może próbować dalej nękać Ukrainę i będzie to robił. Dlatego musi przegrać wojnę, nie bitwę - odpowiedział.



- Na razie widać, że Ukraina jest bardzo twardym przeciwnikiem dla Rosji. Rosja politycznie przegrywa, a militarnie nie osiąga zakładanych celów - dodał.

Kumoch był następnie pytany o dostawy uzbrojenia dla Ukrainy.

- Prezydent jest podbudowany po wczorajszej rozmowie z prezydentem (Joe) Bidenem. Generalnie w świecie Zachodu już nie ma różnic co do tego, że Ukrainę należy wspierać, w tym wspierać dostawami broni, które pozwolą na kontrofensywę, jeśli będzie trzeba - odparł. - USA zdecydowały, by Ukrainę militarnie wesprzeć, nie stawiając sobie pod tym względem ograniczeń - zauważył.

- Jestem przekonany, że armia ukraińska jest dobrze doposażona przez Zachód - dodał.

- Jeśli prawdą jest to, co rzecznik Pentagonu mówił o samolotach i jeśli prawdą jest to, co się mówi o czołgach, to znaczy, że Ukraina dostaje broń, której jej do tej pory odmawiano - mówił też Kumoch nawiązując do wypowiedzi Johna Kirby'ego, który we wtorek stwierdził m.in. że Ukraina ma obecnie więcej samolotów niż dwa tygodnie temu, po tym jak przekazano jej "platformy i części do samolotów". Dopytywany o to, czym są "platformy" Kirby przyznał, że są to samoloty.

Dopytywany czy to co mówił rzecznik Pentagonu, John Kirby, o samolotach, Kumoch odparł, że "jeśli Pentagon ma takie informacje, to na pewno skądś te informacje pochodzą".

- Zostańmy przy odpowiedzialnej polityce, którą Polska prowadzi. My Ukrainę wspieramy, ale jak wspieramy, co robimy, to już jest kwestia techniczna - zaznaczył. - Polskie Siły Powietrzne są odpowiednio duże, doskonale przygotowane, by bronić przestrzeni powietrznej kraju - dodał dopytywany co odpowiedziałby na pytanie o to, czy słowa Kirby'ego oznaczają, że polskie Siły Powietrzne mają nieco mniej maszyn.