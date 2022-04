We wtorek Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zatrzymała poszukiwanego od 24 lutego Wiktora Medwedczuka, ukraińskiego oligarchy, oskarżonego o zdradę państwa. Medwedczuk, ojciec chrzestny dzieci Władimira Putina, jego przyjaciel i były lider prorosyjskiej i eurosceptycznej Opozycyjnej Platformy - Za Życie (usunięty z tej funkcji w marcu tego roku), uciekł z aresztu domowego w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

We wtorek na oficjalnym profilu prezydenta Zełenskiego na Telegramie pojawiła się informacja, że ukraińskie służby zatrzymały Medwedczuka.

Oksana Marczenko, żona Medwedczuka, zwróciła się w sobotę do saudyjskiego następcy tronu, księcia Mohammed bin Salman, z prośbą, aby pomógł w wymianie jeńców brytyjskich na męża.

- Wasza królewska wysokość, wasz kraj i ty osobiście macie historycznie bliskie relacje z Wielką Brytanią i macie możliwość wpływania na decyzje podejmowane w Londynie. Mógłbyś wykorzystać te powiązania i poprosić (premiera Wielkiej Brytanii) Borisa Johnsona o wpłynięcie na prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego o pomoc w wymianie mojego męża na brytyjskich poddanych, którzy zostali wzięci do niewoli przez wojska rosyjskie i siły DPR (samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej – red.) – powiedziała Marczenko na opublikowanym filmie.



Z podobnym apelem, jak do arabskiego księcia, żona Medwedczuka zwróciła się także do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana. Wcześniej zaapelowała do krewnych i przyjaciół Brytyjczyków Aidena Eslina i Seana Pinnera, którzy zostali schwytani przez Rosjan, wzywając ich do zwrócenia się do Borisa Johnsona o zorganizowanie wymiany jeńców wojennych za jej męża.



Oksana Marczenko to celebrytka, była gwiazda telewizji, m.in. prowadząca program „X-Factor Ukraine”.