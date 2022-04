W Polsce rozpoczęła się zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Wraz z nią uruchomiono rządowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego, który telewidzom ma pomóc w wymianie starszych urządzeń na te zgodne z systemem DVB-T2/HEVC. Sieć RTV EURO AGD przystąpiła do tego programu, co oznacza, że w stacjonarnych salonach można już skorzystać z dofinansowania do zakupu nowego telewizora lub dekodera. Podpowiadamy, jak to zrobić.