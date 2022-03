"Rosja zwróciła się do Chin o sprzęt wojskowy do wsparcia swej inwazji na Ukrainę, wzbudzając obawy w Białym Domu, że Pekin może osłabić wysiłki państw Zachodu pomagających siłom ukraińskim w obronie ich kraju" - czytamy w "FT". W artykule podano, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji, że Rosja prosiła Chiny o sprzęt wojskowy oraz "inne wsparcie" od początku inwazji na Ukrainę. Rozmówcy "FT" odmówili podania szczegółów dotyczących materiałów, z prośbą o które Moskwa zwracała się do Pekinu.

Według informacji "Financial Times", Stany Zjednoczone przygotowują się do ostrzeżenia swych sojuszników o sytuacji w związku z oznakami świadczącymi o tym, że Chiny mogą przygotowywać się do pomocy Rosji. Informatorzy "FT" z kręgu amerykańskiej władzy twierdzą, że pojawiły się oznaki, iż Rosji kończy się pewien rodzaj broni. Biały Dom nie skomentował doniesień, ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośbę "FT" o komentarz.

W poniedziałek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ma w Rzymie spotkać się z wysokim rangą chińskim dyplomatą Yang Jiechim. W niedzielę Sullivan w rozmowie z CNN powiedział, że Stany Zjednoczone są przekonane, iż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji Chiny wiedziały, że Rosja planuje jakieś działania na Ukrainie, choć Pekin mógł nie mieć pełnego obrazu planów Moskwy.

Doradca oświadczył, że USA uważnie obserwują, w jakim stopniu Chiny udzielają wsparcia Rosji. - Komunikujemy się bezpośrednio z Pekinem - powiedział. Dodał, że Stany Zjednoczone zasygnalizowały Chinom, że te muszą liczyć się z konsekwencjami pomocy Rosji w obchodzeniu lub unikaniu skutków nałożonych na Moskwę sankcji. - Nie możemy pozwolić, żeby Rosji w obliczu sankcji gospodarczych zostało rzucone koło ratunkowe z jakiegokolwiek kraju - powiedział Sullivan.