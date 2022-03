Przydacz był pytany o doniesienia strony ukraińskiej, z których wynikało, że Polska miałaby przekazać Ukrainie pewną liczbę myśliwców MiG-29. Strona ukraińska twierdziła, że Polska jest też gotowa udostępnić swoje lotniska ukraińskim samolotom biorącym udział w działaniach bojowych nad Ukrainą.

- Żaden ukraiński samolot, który bierze udział w działaniach zbrojnych, nie ląduje w Polsce po to, aby następnie wlatywać w ukraińską przestrzeń powietrzną i kontynuować swoje działania - podkreślił Przydacz.



- Udzielamy Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia politycznego, humanitarnego, dyplomatycznego - dodał.

Nasza obecność w Kijowie ma znaczenie i polityczne, ale także i symboliczne Marcin Przydacz, wiceszef MSZ

- Jeśli miałoby dojść do przekazania samolotów Ukrainie, to byłyby to samoloty ukraińskie. Na ten moment nie znam takiej decyzji. Polskie samoloty stacjonują w Polsce - podsumował.

Przydacz mówił też o działaniu polskiej ambasady na w Kijowie.

- Jest decyzja o podtrzymaniu polskiej obecności w Kijowie. Nasza obecność ma tam znaczenie i polityczne, ale także i symboliczne. Polska biało-czerwona flaga w Kijowie cały czas powiewa. Mamy kontakty z rządem ukraińskim, nie tylko na poziomie prezydenta, premiera, ministrów spraw zagranicznych, ale także w bieżącym kontakcie pan ambasador jest ze stroną ukraińską, rozmawia, przekazuje informacje różnego rodzaju wsparcie, także humanitarne, to o którym dużo się ostatnio mówi - mówił.