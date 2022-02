Liz Truss ostrzegła Władimira Putina, że ​​jeśli dokona on inwazji na Ukrainę, może to oznaczać koniec jego trwających już trzecią dekadę rządów w Rosji. - Ukraińcy będą walczyć i Rosjanie zobaczą powrót trumien do kraju - powiedziała. - To może być koniec Putina, jeśli dojdzie do inwazji na Ukrainę. Rosjanie nie lubią tej wiadomości, ale muszą ją usłyszeć - dodała.



Zdaniem brytyjskiej minister ambicje Putina sięgają dalej, niż tylko Ukrainy, dlatego trzeba go „zatrzymać”. - On powiedział bardzo jasno – jego ambicje to nie tylko przejęcie kontroli nad Ukrainą, ale on chce cofnąć zegar do połowy lat 90. lub nawet wcześniej - mówiła Truss w rozmowie z „Mail on Sunday”. Jej zdaniem prezydent Rosji próbuje przywrócić granice dawnego Związku Radzieckiego.

- Kraje bałtyckie są zagrożone, także Bałkany Zachodnie. Putin powiedział publicznie, że chce stworzyć wielką Rosję, że chce wrócić do wcześniejszej sytuacji, w której Rosja kontrolowała ogromną część Europy Wschodniej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my i nasi sojusznicy przeciwstawili się Putinowi - powiedziała.



- To może być Ukraina w przyszłym tygodniu, ale jaki kraj będzie następny? - dodała.

Liz Truss 10 dni temu rozmawiała w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Ostrzegła go, że wojna przeciwko Ukrainie byłaby długim konfliktem, sojusznicy Kijowa wprowadziliby sankcje, a gazociąg Nord Stream 2 nie zostałby uruchomiony.