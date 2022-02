Soloch przedstawił plany państw członkowskich NATO dotyczące zabezpieczenia wschodniej flanki Sojuszu.

Reklama

- Na razie mamy zapowiedź o przybyciu kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich. Brytyjczycy chcą zdublować swoją wojskową obecność, czyli wysłać tysiąc swoich żołnierzy do Estonii. Wczoraj ministrowie obrony NATO dyskutowali na temat procedur, które przyśpieszyłyby mobilizację NATO-owskich sił reagowania. To pokazuje w jakiej fazie jest "kryzys ukraiński" - coraz mniej dyplomacji, a coraz więcej komunikatów wojskowych i mobilizacji oddziałów. Musimy to robić, żeby do ostatniej chwili odstraszyć Rosjan przed agresywnymi działaniami wobec Ukrainy - stwierdził polityk.

Specjaliści i historycy wojen, które miały miejsce po drugiej wojnie światowej wskazują, że deklaracje o wycofywaniu się wojsk, bardzo często poprzedzały rzeczywisty atak - tak było w przypadku konfliktów na Bliskim Wschodzie Paweł Soloch, szef BBN-u

Szef BBN-u skomentował też oświadczenie Kremla, w którym padły zapewniania o zakończeniu rosyjskich ćwiczeń wojskowych i wycofaniu swoich wojsk znad ukraińskiej granicy.

- Specjaliści i historycy wojen, które miały miejsce po drugiej wojnie światowej wskazują, że deklaracje o wycofywaniu się wojsk, bardzo często poprzedzały rzeczywisty atak - tak było w przypadku konfliktów na Bliskim Wschodzie. Rosja doskonale o tym wie. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z deeskalacją - ocenił gość Polskiego Radia.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Zdjęcia satelitarne: Rosja wycofuje czołgi z Krymu, na Białorusi nowe śmigłowce Zdjęcia satelitarne dowodzą, że Rosja usunęła część sprzętu wojskowego rozmieszczonego wcześniej w pobliżu granic Ukrainy, ale w rejon ten skierowano inny sprzęt wojskowy, a Moskwa nadal ma znaczne siły w pobliżu terytorium swojego sąsiada - przekonuje amerykańska firma Maxar Technologies, która jest operatorem prywatnych satelitów.

Soloch został następnie zapytany o to, jak ewentualny atak Rosji na Ukrainę wpłynąłby na Polskę.

- Polska nie jest bezpośrednio zagrożona agresją wojskową, ale skutkiem ewentualnego ataku (Rosji na Ukrainę - red.) byłby masowy napływ uchodźców. Jasnym jest, że państwo polskie odczułoby taki atak i jego wszystkie konsekwencje, np. związane ze zwiększeniem sił NATO w Polsce - mówił polityk.