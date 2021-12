Jak czytamy w "Financial Times" sojusznicy USA w UE i w NATO zostali przekonani do tego, że Rosja może rzeczywiście przygotowywać się do ataku na Ukrainę, po tym jak amerykański wywiad udostępnił im zebrane przez siebie informacje.



Joe Biden, który we wtorek ma rozmawiać za pośrednictwem wideołącza z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, zamierza ostrzec go przed inwazją na Ukrainę - podaje również "FT", powołując się na swoje źródła. Biden ma powoływać się przy tym na poparcie, jakie USA mają w UE i NATO dla sięgnięcia w przypadku rosyjskiej inwazji po środki odwetowe.



Przedstawiciel administracji Bidena w piątek szacował, że Rosja może najechać Ukrainę na początku 2022 roku. W ciągu ostatniego miesiąca w pobliżu granic Ukrainy miała pojawić się połowa jednostek, które miałyby brać udział w takiej inwazji.



Decyzja władz w Waszyngtonie o tym, by podzielić się informacjami wywiadowczymi z europejskimi sojusznikami miała na celu zdobycie poparcia dla ostrych sankcji gospodarczych wobec Rosji w przypadku dokonania przez nią agresji. Szczegóły takich sankcji wciąż jednak nie są znane.

Ustalenia amerykańskiego wywiadu obejmują informacje o rozmieszczaniu rosyjskich jednostek w pobliżu granic Ukrainy, a także informacje o możliwych przygotowaniach do ataku oraz analizy dotyczące tego, jakie cele stawia sobie Kreml. Dane amerykańskiego wywiadu przekazane sojusznikom USA miały być "niezwykle wszechstronne" - ocenia jeden z rozmówców "FT".

Inny rozmówca dziennika twierdzi, że przed przekazaniem tych informacji europejskim sojusznikom USA, wiele państw UE nie było przekonanych co do tego, że Rosja rzeczywiście może być gotowa na agresję militarną wobec sąsiada.

175 tys. Tylu żołnierzy, według szacunków USA, może rozmieścić w pobliżu granic Ukrainy Rosja

Kreml konsekwentnie zaprzecza, jakoby zamierzał najechać na Ukrainę, a odpowiedzialnością za wzrost napięcia w regionie obarcza NATO i władze w Kijowie.



USA szacują, że Rosja poczyniła przygotowania do rozmieszczenie 100 batalionowych grup taktycznych liczących łącznie 175 tysięcy żołnierzy wzdłuż granicy z Ukrainą. W odwodzie pozostawać ma kolejnych 100 tysięcy żołnierzy.