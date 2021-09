Większościowy udziałowiec Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej", został powołany na konsula honorowego i pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2010 roku.

Reklama

Brazylia ma podobne placówki także w Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu. W zeszłym roku obchodzono również stulecie funkcjonowania ambasady Brazylii w Warszawie. Dziś interesy kraju reprezentuje tu Hadil Fontes da Rocha Vianna. Przed wybuchem pandemii dobrze rozwijały się polsko-brazylijskie stosunki handlowe, dochodzące do ok. 2 mld USD rocznych obrotów. Przed pandemią nawet zapowiadano przyjazd do Warszawy prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, co uniemożliwiło jednak rozprzestrzenianie się Covid-19.