Rak prostaty. Komu jeszcze grozi seryjny zabójca?

Warto dodać, że współcześnie mamy znacznie lepsze badania takie jak rezonans magnetyczny prostaty dzięki, któremu możemy potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie raka prostaty.

Jedna czwarta nowo zdiagnozowanych ma już przerzuty

Postępowanie z rakiem prostaty wyjaśnia dr Paweł Nurzyński, szef Oddziału Onkologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

- W praktyce jeśli mamy do czynienia z agresywnym nowotworem prostaty, to najlepiej najszybciej go wyciąć. Mówimy o prostatektomi radykalnej. Słynny robot Da Vinci służy m.in. właśnie do takich zabiegów. Drugą metodą jest radioterapia. Jedna i druga to tak samo skuteczna metoda terapeutyczna. Zawsze jednak w pewnym momencie zaczynamy podawanie leków hamujących testosteron - bo co do zasady testosteron jest jakby paliwem dla raka prostaty. Podajemy leki hormonalne, żeby obniżyć poziom testosteronu, czyli wywołać kastrację hormonalną. Przez jakiś czas leczenie to jest skuteczne - póki nowotwór jest zależny od testosteronu. Po jakimś czasie rak przestaje jednak być wrażliwy na to leczenie. Wtedy często dochodzi do przerzutów.

Jak w każdej chorobie tak i w raku prostaty kluczowe jest rozpoznanie. Im wcześniej – tym lepiej, bowiem sposób i możliwości leczenia w dużej mierze zależą od stopnia zaawansowania choroby. - Niemal 25 proc. nowo zdiagnozowanych chorych ma już przerzuty, w krajach zachodnich ten odsetek jest znacznie niższy. W przypadku rozsianego raka gruczołu krokowego na leczenie metodami radykalnymi jest już za późno. Dla tej grupy chorych pozostaje leczenie farmakologiczne. Większość chorych, gdy pojawia się oporność na kastrację, ma już przerzuty. Oczywiście, bywa i tak, że jeśli nowotwór wykryjemy wcześnie i w całości go usuniemy - nie musimy wówczas podawać żadnych leków. Po prostu obserwujemy takiego pacjenta.