PUODO nie zajmie się ujawnieniem danych księdza, który popełnił samobójstwo

Publikacja dotyczyła zdarzenia z 17 sierpnia na plaży w Świnoujściu. Autor postu zarzucił księdzu także czyn pedofilski. 19 sierpnia duchowny zginął w wyniku potrącenia przez pociąg, prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

22 sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do Prezesa UODO o zbadanie sprawy ujawnienia danych księdza oraz informację o wyniku postępowania. Napisał także do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z prośbą o informację, czy w sprawie zainicjowano postępowanie sprawdzające bądź wszczęto postępowanie przygotowawcze oraz ewentualnie o ich stan.

W odpowiedzi Prezes UODO Jan Nowak podał, że jako organ nadzorczy nie ma podstawy prawnej do wszczęcia postępowania administracyjnego, gdyż z przepisów o ochronie danych osobowych wyłączone jest przetwarzania danych osób zmarłych.

"Nie oznacza to jednak, iż sprawa nie powinna być przedmiotem rzetelnej analizy pod kątem naruszenia innych przepisów prawa. Niewątpliwe ze względu na jej charakter powinny zostać wyjaśnione wszystkie jej aspekty, w tym kwestia naruszenia praw i wolności obywatelskich, a także ewentualnie okoliczność popełnienia przestępstwa. Należeć to jednak będzie do odrębnych organów prowadzących postępowania na podstawie szczególnych przepisów kreujących ich kompetencje." - podkreślił Jan Nowak.