Licząc w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, chiński wzrost gospodarczy zwolnił z 1,6 proc. do 1,2 proc. Z danych opublikowanych w środę rano wynika również, że produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w marcu o 7,7 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,9 proc. w lutym. Średnio oczekiwano jej zwyżki o 5,8 proc. Wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył natomiast z 4 proc. do 5,9 proc., a prognozowano wcześniej, że sięgnie tylko 4,1 proc. Inwestycje w aglomeracjach miejskich wzrosły w marcu o 4,2 proc., po lutowej zwyżce o 4,1 proc., czyli nieco mocniej niż oczekiwano. Stopa bezrobocia w miastach zmniejszyła się z 5,4 proc. do 5,2 proc. Wciąż spadały jednak ceny nieruchomości. Spadek ten wyhamował jednak z 4,8 proc. w lutym do 4,5 proc. w marcu.

Reklama

Skąd impet chińskiej gospodarki?

Państwowe chińskie biuro statystyczne stwierdziło, że gospodarka chińska miała „dobry i stabilny start” w 2025 r. Ostrzegło też jednak, że „środowisko zewnętrzne staje się coraz bardziej złożone i surowe” a popyt wewnętrzny pozostaje niewystarczający. „Musimy wdrożyć bardziej proaktywne i skuteczne polityki makroekonomiczne, rozszerzać i wzmacniać gospodarkę krajową oraz aktywnie reagować na niepewności zewnętrznego środowiska” – mówi komunikat biura statystycznego.

- Chińska gospodarka odzyskała nieco impetu w marcu dzięki wsparciu fiskalnemu, co pozwoliło wynikom PKB za pierwszy kwartał przekroczyć oczekiwania. Jednak nie wystarczyło to, by zapewnić szybszy wzrost w całym kwartale. W obliczu spodziewanego osłabienia eksportu, wzrost gospodarczy nadal zmierza ku spowolnieniu w tym roku – ocenia Zichun Huang, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.