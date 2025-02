PKB Japonii wyższy od prognoz

Japoński bank centralny kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej. Ostatni raz podniósł swoją główną stopę procentową w styczniu o 25 pb., do poziomu 0,5 proc. Przez ostatnie 12 miesięcy dokonał trzech podwyżek stóp. Przed rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, główna stopa procentowa Banku Japonii wynosiła minus 0,1 proc. Analitycy prognozują, że japoński bank centralny podwyższy stopy procentowe w tym roku jeszcze co najmniej raz. Do kolejnej podwyżki najprawdopodobniej dojdzie w lipcu. Pomimo zacieśniania polityki pieniężnej, Japonia wciąż należy do krajów o jednych z najniższych głównych stóp procentowych na świecie.