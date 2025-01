To właśnie w znów rosnącym zatrudnieniu oraz spadku zapasów (i to najmocniejszym od ponad siedmiu lat) można szukać powodów do optymizmu. Te dane mogą sugerować, że firmy mogą w najbliższych miesiącach zwiększać produkcję. Jak zauważają autorzy raportu, stosunek wskaźnika nowych zamówień do wskaźnika zapasów wyprodukowanych dóbr wzrósł do najwyższego poziomu od ponad trzech lat. „To zapowiada wyższą produkcję w nadchodzących miesiącach, gdy firmy będą odbudowywać stany magazynowe” - napisano i dodano, że optymizm biznesowy odbił się po słabym wyniku z listopada. "Firmy spodziewały się ożywienia gospodarczego, wzrostu eksportu, wykorzystania środków z KPO oraz pozyskania nowych klientów" - poinformowano.

Wciąż nie widać w polskim sektorze przetwórczych sygnałów presji cenowej: zarówno średnie koszty produkcji, jak i ceny wyrobów gotowych spadły siódmy raz z rzędu. Jak informuje S&P Global, firmy zgłaszały utrzymującą się konkurencję cenową i niższe ceny surowców, w tym metali, chemikaliów i tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej Biznes Europa jest uzależniona od leków z Azji. Polska chce to zmienić Coraz głośniej mówi się o konieczności odbudowania zdolności produkcyjnych przez europejski przemysł farmaceutyczny. Nic dziwnego: odsetek substancji czynnych i leków pochodzących z Azji jest niepokojąco wysoki.

PMI w dół, ale ożywienie za rogiem?

Mimo najniższego odczytu PMI od sierpnia, według Trevora Balchina, dyrektora ekonomicznego w S&P Global Market Intelligence, głębsza analiza subindeksów daje pewne powody do optymizmu. – Dane o nowych zamówieniach i zapasach wyrobów gotowych sugerują, że firmy w nadchodzących miesiącach mogą zwiększyć produkcję, ponieważ popyt coraz bardziej się stabilizuje, a magazyny muszą się wypełnić - komentuje Balchin. Zauważa, że średnio w czwartym kwartale PMI dla polskiego przetwórstwa wyniósł 48,8 pkt, najwięcej od pierwszego kwartału 2022 roku i wyraźnie powyżej stanu w strefie euro.

Ale już z komentarza Jakuba Rybackiego, kierownika zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nie pobrzmiewa entuzjazm. - Sygnały z sektora przemysłowego wciąż są alarmistycznie. Badanie koniunktury GUS wskazuje, że coraz więcej przedsiębiorstw zgłasza bariery związane z niedostatecznym popytem na rynku krajowym oraz zagranicznym. W grudniu było to kolejno 43 proc. oraz 35 proc. respondentów. Takie odsetki są nieznacznie niższe niż w pandemicznym 2020 r. - wskazuje Rybacki i przewiduje, że kolejne miesiące przyniosą słaby wzrost aktywności w przemyśle. - W pierwszym kwartale spodziewamy się tempa wzrostu produkcji zbliżonego do 1-2 proc. po usunięciu wahań kalendarzowych. Prawdopodobnie dalej będziemy obserwować głównie lepsze wyniki producentów dóbr konsumpcyjnych i słabe producentów dóbr inwestycyjnych - przewiduje.

Produkcja przemysłowa w listopadzie zaskoczyła negatywnie

Ostatnie dane GUS o produkcji przemysłowej – za listopad – były gorsze od przewidywań (-1,5 proc. vs. +0,3 proc. według średniej prognoz z ankiety „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”). Tym samym z październikowego wystrzału (wzrost o 4,7 proc. rok do roku) została tylko jedna trzecia.