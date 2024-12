Wygląda na to, że odbudowaliśmy już realną wartość naszych oszczędności po inflacyjnym szoku, co mogłoby sugerować już spadek skłonności do oszczędzania. Ten proces mógłby przyspieszyć, gdyby RPP zaczęła obniżać stopy procentowe. Nie chodzi tylko o spadek atrakcyjności depozytów, ale też tańszy nowy kredyt oraz niższe raty obecnych zobowiązań.

To wersja optymistyczna. Bardziej pesymistyczna to np. niepokoje geopolityczne, które pogorszyłyby nasze nastroje konsumenckie. Rok 2025 będzie też rokiem niższych podwyżek niż w 2024 r. – płacy minimalnej, w sferze budżetowej i generalnie w gospodarce narodowej, co oznacza niższy, choć wciąż wyraźnie dodatni, wzrost dochodów – zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym.