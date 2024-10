Polska w inflacyjnym czubie Unii. Gdzie ceny rosna jeszcze szybciej?

Czytaj więcej Dane gospodarcze Eurostat: Inflacja w Polsce znów jest niemal najwyższa z całej UE Inflacja HICP wyniosła w Polsce w sierpniu 4 proc. rok do roku – podał w środę Eurostat. Po ponad roku powróciliśmy na unijne podium krajów z najwyższą dynamiką cen.

Inflacja w Polsce znów jest wyraźnie wyższa niż średnio w Unii (2,1 proc. rok do roku) i strefie euro (1,7 proc.). Na przeciwnym biegunie do Rumunii, Belgii i Polski są m.in. Irlandia i Litwa, z inflacją kolejno 0 i 0,4 proc. rok do roku.

Na dynamikę cen w poszczególnych krajach istotny wpływ ma nie tylko kształt polityki pieniężnej banku centralnego, ale też kilka innych czynników, w tym choćby działania rządu. Nie da się ukryć, że, hipotetycznie, gdyby nie one – szczególnie lipcowe częściowe odmrożenie cen nośników energii, ale też przywrócenie stawki 5 proc. VAT na żywność w kwietniu – to inflacja w Polsce byłaby sporo niższa. – Szacujemy, że te dwa czynniki łącznie podwyższyły inflację (CPI – red.) o około 2–2,2 punktu procentowego. Eliminując ich wpływ, roczna dynamika cen konsumpcyjnych jedynie nieznacznie przekraczałaby wynoszący 2,5 proc. cel inflacyjny NBP – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Kujawski, ekonomista BNP Paribas.

Prąd i żywność

Dane Eurostatu o inflacji HICP wskazują, że mamy w Polsce niemal najwyższą w UE dynamikę cen energii: 5,6 proc. rok do roku. Tylko Belgia, gdzie również zdecydowano o wygaszaniu energetycznych działań osłonowych, ma wyższą: 11 proc. Średnio w Unii ceny energii dla gospodarstw domowych spadły przez ostatni rok o blisko 5 proc.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Inflacja bazowa w Polsce najwyższa od marca. "Widzimy ryzyko w górę dla prognoz" Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła w Polsce 4,3 proc. rok do roku - podał w środę Narodowy Bank Polski. To oznacza, że wyraźnie wzrosła względem sierpnia (3,7 proc.). Powróciła też do poziomu 4 proc. pierwszy raz od kwietnia i jest najwyższa od marca.

Również nasza dynamika cen żywności wyróżnia się na tle UE, sięgając we wrześniu 4,5 proc. rok do roku. Tylko Łotwa i Rumunia mają ją wyższą (4,6 proc.), średnia w UE to 2 proc. Lepiej wyglądamy w statystyce inflacji bazowej (konkretnie: bez cen energii, żywności oraz alkoholu i wyrobów tytoniowych). We wrześniu wyniosła ona w Polsce według Eurostatu 3,7 proc. rok do roku. To więcej niż średnio w UE (2,9 proc.), ale mniej niż m.in. w Rumunii (6,4 proc.), Węgrzech (5,6 proc.), Estonii i Chorwacji (po 4,8 proc.), Słowacji (4,3 proc.), Łotwie (4 proc.) i Czechach (3,8 proc.).