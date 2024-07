PKB USA zwiększył się w drugim kwartale o 2,8 proc., podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost o 2 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kwartał do kwartału w tempie rocznym.) Tempo zwyżki PKB wyraźnie więc przyspieszyło, po tym jak w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 1,4 proc. Ze wstępnych danych za drugi kwartał wynika, że konsumpcja prywatna wzrosła wówczas o 2,3 proc., czyli bardziej niż oczekiwano. Inflacja PCE wyniosła w ciągu kwartału 2,9 proc., a spodziewano się, że sięgnie 2,7 proc.

fedLekko pozytywne zaskoczenie napłynęło z rynku pracy. Liczba składanych po raz pierwszy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu w USA do 235 tys. z 245 tys., a oczekiwano jej spadku do 239 tys. Tymczasem zamówienia na dobra trwałego użytku spadły w czerwcu aż o 6,6 proc., podczas gdy spodziewano się ich wzrostu o 0,3 proc. (jednak po wyłączeniu środków transport ze statystyk, zamówienia wzrosły o 0,5 proc., podczas gdy prognozowano ich zwyżkę o 0,2 proc.). To dało inwestorom nadzieję, że Fed, mimo dobrych danych o PKB, może niedługo zacząć obniżać stopy procentowe.

Kiedy Fed może ciąć stopy procentowe?

Choć wcześniej pojawiły się spekulacje, że amerykańska Rezerwa Federalna może obciąć stopy już 31 lipca, to po publikacji danych o PKB i zamówieniach, barometr CME Fed Watch wskazywał, że prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi tylko 6,7 proc. Wrześniowe cięcie stóp było natomiast wyceniane na 100 proc.

- Wyższe niż się spodziewano odbicie PKB w drugim kwartale powinno sprawić, że Fed będzie czuł się bardziej komfortowo z utrzymaniem polityki pieniężnej bez zmian w przyszłym tygodniu. Jednak ostatnie zmiany warunków panujących na rynku pracy i oznaki wolniejszego wzrostu cen nadal są silnymi argumentami za cięciem stóp na wrześniowym posiedzeniu - twierdzi Stephen Brown, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

- Gospodarka USA latała w drugim kwartale, a wzrost PKB okazał się dużo lepszy od prognoz. Choć inflacja nieco wyhamowała, to wciąż jest wyższa niż wielu ludzi miało nadzieję. Ten koktajl da Fedowi ból głowy przed przyszłotygodniowym posiedzeniem. Prawdopodobnie zobaczymy spadek oczekiwań, co do obniżek stóp, a podwyższona zmienność raczej nie zniknie z rynków — ocenia natomiast Neil Birrell, dyrektor inwestycyjny w firmie Premier Miton.